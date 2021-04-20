الغذاء والدواء: اللقاحات المعتمدة في السعودية عالية السلامة والجلطات نادرة جداً

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، إنه بناءً على متابعتها ملف سلامة لقاحات كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن ضمنها لقاح "أكسفورد/ أسترازينيكا"، تُرجّح وجود 7 حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح، وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها، إلا أنَّه حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح "أسترازينيكا " في أي من هذه الحالات.

وبناءً على عدد البلاغات المحلية الـمُستلمة، فإنَّ معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح "أكسفورد/ أسترازينيكا" في المملكة نادرة جدًا، بحسب تأكيدات الهيئة.

وإلحاقًا للبيان الصادر من الهيئة بتاريخ 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021، حول بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، أوضحت "الهيئة" أنها تلقت حتى تاريخ نشر هذا البيان 34 بلاغًا حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام اللقاح "أكسفورد/ أسترازينيكا"، وقد تمت دارسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة.

وأكدت "الغذاء والدواء" أن المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح لا تزال تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأنَّ جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة.

وتوصي الهيئة متلقي اللقاح بضرورة استشارة الطبيب المعالج أو التوجه لأقرب مركز صحي عند ظهور أي من الأعراض التالية، واستمرارها لمدة تزيد عن ثلاثة أيام بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد: (الدوخة، الصداع الشديد والمستمر، الغثيان أو القيء، اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، آلام حادة في الصدر أو البطن أو برودة في الأطراف، تورم الساقين، بقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن).