الملك سلمان يوجّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان لعام 1442 هـ للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن "هذه اللفتة الكريمة ليست بمستغربة على خادم الحرمين الشريفين الذي يولي الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي عنايته واهتمامه بشؤونهم، حيث تسهم هذه المعونة في تيسير أمورهم خلال هذا الشهر الكريم وقضاء احتياجاتهم الضرورية وتحسين معيشتهم".

وكان الملك سلمان قدم تبرعًا بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة "إحسان"، التي تم إطلاقها مؤخراً كبوابة تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها، كما قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تبرعاً بـ10 ملايين ريال لدعم المنصة ذاتها.

يُشار إلى أن منصة "إحسان" تعمل علـى اسـتثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشروعات والخدمات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية.