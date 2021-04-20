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مصر توافق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

سينوفارم
سينوفارم
لقاح كورونا

مصر توافق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

تلقت حتى الآن ما يزيد قليلاً عن 1.5 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19 تنتجه شركة سينوفارم الصينية، ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى والتي تشمل 500 ألف جرعة هذا الشهر.

ويعزز الاتفاق جهود التطعيم في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 100مليون نسمة ولم تتلق حتى الآن سوى ما يزيد قليلا عن 1.5 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت مصر، إنها تستعد لإنتاج ‭ ‬80مليون جرعة من لقاح تنتجه شركة سينوفاك الصينية.

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كانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت السبت الماضي، استقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا كهدية، بمطار القاهرة الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن تلك الشحنة "هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

كما أشار خالد مجاهد إلى أن تلك الشحنات "ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية، والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن".

وأوضح أن تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح.

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