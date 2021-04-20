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هذا السبب خفض البطالة البريطانية للنصف.. برغم كورونا

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اقتصاد بريطانيا

هذا السبب خفض البطالة البريطانية للنصف.. برغم كورونا

معدل البطالة انخفض بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي إلى ‭‭‭4.9‬‬‬%

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لندن - رويترز

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أظهرت أرقام رسمية الثلاثاء أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي إلى ‭‭‭4.9‬‬‬% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير، والتي كان معظمها في ظل إجراءات عزل عام صارمة لمواجهة تفشي كوفيد-19.

توقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن معدل البطالة، الذي واجهته الحكومة ببرنامج ضخم لدعم الوظائف، سيرتفع إلى ‭‭‭5.1‬‬‬% من 5% في الأشهر الثلاثة حتى يناير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الوظائف الشاغرة في مارس، وخصوصا في قطاعات مثل الضيافة الذي سمحت السلطات بعودته للعمل من خلال أماكن مفتوحة الأسبوع الماضي.

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ومدد وزير المالية ريشي سوناك في مارس خطة تدفع الحكومة بموجبها أجور حوالي واحد من كل خمسة موظفين حتى نهاية سبتمبر على الرغم من أن أرباب الأعمال سيكون عليهم المساهمة في بعض تكاليف هذه الخطة اعتبارا من يوليو.

ولولا هذا البرنامج لكان معدل البطالة أعلى بكثير. وقبل عام، قالت جهات تقدم توقعات للميزانية في بريطانيا إنه ربما يصل إلى 10%.

سيراقب بنك إنجلترا المركزي عدد الوظائف المفقودة عند انتهاء أجل هذه الخطة بينما يدرس إلى متى ستظل الحاجة لاستمرار برنامجه الضخم للتحفيز الاقتصادي.

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