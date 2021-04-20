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إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية المصرية بعد الحوادث الأخيرة

حادث قطار في مصر (أرشيفية- فرانس برس)
حادث قطار في مصر
اقتصاد مصر

إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية المصرية بعد الحوادث الأخيرة

عقب وقوع حادث أودى بحياة 11 شخصاً

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة النقل المصرية، إقالة رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية أشرف رسلان من منصبه، وتعيينه مستشارا للوزير لشؤون السكك الحديدية.

وأضاف البيان أنه تم ندب مصطفى عبداللطيف أبوالمكارم رئيسا جديدا للهيئة لمدة عام واحد، وذلك على خلفية حادث تصادم قطار "طوخ" الذي وقع منذ يومين في مصر وأودى بحياة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين، بحسب البيان الرسمي لوزارة الصحة.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين في حادث قطار القليوبية.

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وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ في القليوبية.

وطالب الرئيس السيسي، بالوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن تتم موافاته بتقرير مفصل في هذا الشأن.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة وفي تمام الساعة الواحدة و54 دقيقة سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجار الوقوف على أسباب الحادث.

حادث تصادم القطارين في سوهاج
حادث تصادم القطارين في سوهاج

وجاء هذا الحادث بعد حادث مماثل وقع في سوهاج جنوب القاهرة الشهر الماضي، وأسفر عن سقوط 32 قتيلا فيما وصلت الإصابات إلى 108.

وقالت هيئة السكك الحديدية إنه "أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح ملف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار".

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