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وظائف شاغرة في فروع الهيئة الملكية للجبيل وينبع بـ4 مدن

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
سوق السعودية

وظائف شاغرة في فروع الهيئة الملكية للجبيل وينبع بـ4 مدن

تتوزع على عدة تخصصات منها الإداري والهندسي والصحي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن نحو 95 وظيفة شاغرة للسعوديين، على موقعها الإلكتروني، في 4 مدن هي الرياض وجازان والجبيل وينبع، تتوزع على عدة تخصصات منها الإداري والهندسي والصحي.

وضمت الوظائف المُعلنة أخصائي تخطيط مالي، ومدير إدارة النقل والمعدات، ومدير إدارة المباني، ومدير إدارة المرافق العامة.

وشملت كذلك مدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الاستثمار الصناعي، ومدير إدارة التشجير والري، ومدير إدارة علاقات المستثمرين، ومدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني، ومدير إدارة تطوير الأعمال.

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وأعلنت الهيئة عن حاجتها لمدير إدارة الإنشاءات، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة الأزمات والكوارث، ومنسق علاقات حكومية، ورؤساء عدة أقسام والعديد من المتخصصين.

وحددت الهيئة تفاصيل الوظيفة والمهام المنوطة بصاحبها والمهارات والشهادات المطلوبة.

تأسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع بأمر ملكي عام 1975، وتعني بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وأضيفت لها رأس الخير التعدينية في 2009، ومدينة جازان الاقتصادية في 2015.

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