"يويفا" يسعى لاقتراض 7 مليارات دولار لتمويل الحرب على Super League

صرحت مصادر لبلومبرغ أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يسعى للحصول على حزمة تمويلية تصل إلى 7 مليارات دولار، في إطار المعركة ضد دوري السوبر الأوروبي الجديد الذي تسعى الأندية الأوروبية لإنشائه.

وقالت المصادر إن UEFA يجري محادثات مع Centricus Asset Management للحصول على تمويل بهدف تطوير البطولة المقبلة لدوري أبطال أوروبا، في مسعى لعرقلة محاولات إنشاء الدوري الجديد الذي سيضم أغنى أندية أوروبا والعالم لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تبلغ عائدات البطولة الواحدة لدوري السوبر الأوروبي الجديدة نحو 4.8 مليار دولار من خلال حقوق البث والرعاية.

وكان بنك JP Morgan قد أعلن عن تمويل قدره 6 مليارات دولار، سيتم توزيعها على الأندية المشاركة في Super League، كقروض لدعم البنية التحتية لهذه الأندية.

وجاء الإعلان عن اتفاق مجموعة من الأندية الكبرى على إطلاق بطولة جديدة خاصة، تحت اسم Super League، بمثابة ضربة كبيرة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.