عُمان تعلق السفر مع 3 دول آسيوية بسبب كورونا

أعلنت اللجنة المعنية بتطبيق إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا في سلطنة عمان، إضافة 3 دول آسيوية إلى قائمة الدول التي تقرر سابقا تعليق دخول القادمين منها.

وجرى تعليق السفر مع كل من الهند وباكستان وبنغلاديش بداية من 24 أبريل 2021.

قررت اللجنة أيضا بحسب بيان صدر عنها اليوم الأربعاء وعدم السماح للأطفال دون سن 12 عاما لدخول المجمعات والمحال التجارية والمطاعم، والاستمرار في تطبيق التعليم عن بعد.

كانت اللجنة قررت في قرار سابق تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل التابعة للدولة بنسبة 50%.

وعلقت اللجنة الأنشطة الرياضية الرسمية والخاصة الشهر الماضي لمواجهة كورونا.

وأفادت اللجنة بأنها قررت تعليق حضور طلبة المدارس الخاصة والدولية واقتصار تلقي التعليم فيها على طريقة التعلم عن بعد.