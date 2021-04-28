الراجحي كابيتال للعربية: طرح المزيد من أرامكو يستهدف تعزيز ريادتها

اعتبر رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع "العربية" أن طرح أرامكو كان في الأساس يستهدف رفع شفافية وحوكمة الشركة، وبالتالي رفع إيراداتها وترسيخ ريادتها بين الشركات العملاقة في العالم.

وأوضح السديري أن ما استعرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلخص منجزات 5 سنوات مضت منذ إطلاق رؤية 2030، يعكس ثبات الموقف الاستراتيجي من طرح أرامكو، ويأتي للتأكيد على مواصلة النظرة العالمية لهذا الطرح المهم في تنويع مصادر دخل المملكة.

وقال السديري إن أرامكو حققت في فصل سنوي واحد، ما يغطي توزيعاتها 4 مرات وهذا ما لم تحققة أي شركة نفط كبرى في العالم، وبالتالي ستظل النظرة الاستراتيجية هي التي تحكم توجهات طرح المزيد من الحصص من أرامكو، بعد أن كشف ولي العهد خلال المقابلة معه عن مباحثات لطرح حصص إضافية.

وبشأن صندوق الاستثمارات العامة، قال السديري إن دوره يأتي لتخفيف الضغط، وللمشاركة في التنمية الوطنية، من دون أن يكون ضمن دائرة الانفاق الحكومي.

وأكد أن الصندوق يساهم بقوة في تحقيق هدف مضاعفة الاقتصاد الوطني، فكانت عملية التركيز على تنمية حجم الصندوق مهمة لترسيخ مبدأ تنويع مصادر الدخل، وتأمين دخل مستقبلي احتياطي أو استراتيجي، بفكر مبتكر، فلم تعد مهمة الصندوق استثمار الأموال فقط، بل بات يقدم أفكارا ويفتح قطاعات، ويساهم في مشاريع وشركات كبرى.

وتوقع استمرار وتيرة نمو القطاع العقاري 30% للسنوات الخمس المقبلة، بسبب تحفيز الرؤية لتمويل القطاع الخاص لتمويل تملك مساكن السعوديين، موضحا أن سوق العمل، سيساهم في حل مشكلة الإسكان.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030 مستعرضا في مقابلة بثتها قناة "العربية" وأهم شبكات التفلزة العربية، منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية، كاشفاً عن التوجه للإعداد بأن يكون لدينا رؤية 2040 والتي ستكون مرحلة المنافسة على مستوى عالمي، بعد تحقيق أهداف رؤية 2030.

وكشف الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا، والنقاش حاليا لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب. وأوضح أن أرامكو تتطلع إلى تحويل 3 ملايين برميل نفط إلى صناعات تحويلية في 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءا أساسيا من الدخل، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدا مستقبليا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعما أساسيا بمستهدفات الرؤية، كاشفا عن مباحثات مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك".