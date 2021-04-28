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ولي العهد: لا ضريبة على الدخل في السعودية والقيمة المضافة قرار مؤقت

Mohammed bin Salman interview with Rotana Clip1
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

ولي العهد: لا ضريبة على الدخل في السعودية والقيمة المضافة قرار مؤقت

أكد أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030

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دبي - العربية.نت

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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وهي قرار مؤقت.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أنه لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030 مستعرضا في مقابلة بثتها قناة "العربية" وأهم شبكات التفلزة العربية، منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية.

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وكشف الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدا مستقبليا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعما أساسيا بمستهدفات الرؤية.

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