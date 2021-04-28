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ولي العهد السعودي: نستهدف معدل البطالة الطبيعي بين 7% إلى 4%

الأمير محمد بن سلمان مناسبة
الأمير محمد بن سلمان
اقتصاد السعودية

ولي العهد السعودي: نستهدف معدل البطالة الطبيعي بين 7% إلى 4%

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دبي – العربية.نت

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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7% إلى 4%.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن بلاده ستكسر حاجز الـ 11% في خفض البطالة هذا العام.

وحول مساهمة قطاع السياحة في خلق الوظائف قال "سيخلق قطاع السياحة 3 ملايين وظيفة حتى 2030".

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وفي سياق متصل قال ولي العهد السعودي، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وهي قرار مؤقت.

"لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية".

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030 مستعرضا في مقابلة بثتها قناة "العربية" وأهم شبكات التفلزة العربية، منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية.

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