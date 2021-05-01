أول تاكسي ذاتي القيادة بالعالم يجوب شوارع الصين.. وتطلبه بالهاتف

أعلنت شركة بايدو الصينية أن سيارة روبوتاكسي أبولو ذاتية القيادة ستبدأ رسميًا عملياتها التجارية المنتظمة، ويمكن للجمهور البدء في تجربة أول خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة في العالم اعتبارًا من 2 مايو المقبل.

هذا الإعلان يجعل Baidu أول شركة في الصين تعمل علانية على تشغيل Robotaxi ذاتية القيادة، مما يشير إلى مرحلة جديدة في تسويق المركبات ذاتية القيادة. يمكن للجمهور تجربة سيارات الأجرة المشتركة ذاتية القيادة في Shougang Park في بكين من خلال إجراء الحجوزات من خلال تطبيق Baidu Apollo GO.

شوجانج بارك هي موطن اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 وبعض الأماكن وهي منطقة شبه مفتوحة مع حركة مرور كثيفة.

يمر مسار تشغيل Robotaxi في Baidu عبر منطقة Shougang Park ومناطق العمل ومواقف السيارات والمقاهي والفنادق.

تقول بايدو إنها ستكون مسؤولة عن نقل الرياضيين وموظفي اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية داخل حديقة Shougang خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وتضيف أن Robotaxi تعتمد على تشغيل التاكسي بدون سائق، مع ميزات VR للتنقل واستخدام تنبيهات السيارة عن بُعد لتسهيل العثور على السيارة من قبل الركاب.

قبل الصعود، يتعين على الركاب مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا وتسجيل رمز صحي كجزء من تدابير الحماية من فيروس كورونا Covid-19.

بمجرد الصعود إلى التاكسي، يتحقق النظام من ربط أحزمة المقاعد وإغلاق الأبواب بعد نقر الراكب على "ابدأ".

يمكن قيادة Robotaxi دون تدخل بشري، وفقط عندما تكون السيارة في مأزق، فإنها تحتاج إلى مساعدة "5G Cloud Drivers".

بدأت Baidu Apollo البحث والتطوير في Robotaxi ذاتية القيادة في عام 2019، وقد تم اختبارها على الطرق المفتوحة في مدن بما في ذلك بكين، وتشانغشا، وتسانغتشو، وأربع مدن في كاليفورنيا.