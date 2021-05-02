.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصين تتجاوز كورونا! .. 265 مليون رحلة في عطلة عيد العمال

الصين
الصين
فيروس كورونا

الصين تتجاوز كورونا! .. 265 مليون رحلة في عطلة عيد العمال

أرقام سجّلت آخر مرة عام 2019 قبل انتشار الفيروس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سافر الملايين عبر مناطق الصين مع بدء عطلة عيد العمال السبت وتجمعوا في المواقع السياحية وزاروا عائلاتهم، بينما ازدحمت المطاعم مع اقتراب البلاد المترامية من فتح صفحة ما بعد كوفيد-19.

وقال مسؤول في وزارة النقل هذا الأسبوع إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتوقع نحو 265 مليون رحلة برية أو بحرية خلال العطلة التي تستمر خمسة أيام، وهي أرقام سجّلت آخر مرة عام 2019 قبل انتشار الفيروس.

واحتشد مئات من المتنزهين على طول الجزء العلوي من سور الصين العظيم في بادالينغ على بعد حوالى 60 كيلومترا وسط العاصمة بكين من دون وضع العديد منهم كمامات.

مئات الصينيين يتجمعون في حفل غنائي في عطلة عيد العمال
مئات الصينيين يتجمعون في حفل غنائي في عطلة عيد العمال

وقبيل عطلة الجمعة، احتشد الركاب في محطات القطارات في جميع أنحاء البلاد، وامتدت الطوابير عبر صالات المغادرة المزدحمة.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني حقق انتعاشا بعد التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا في العام الماضي، إلا أن النشاط الاستهلاكي لم يحقق انتعاشا كما الإنتاج الصناعي.

لكن مبيعات التجزئة انتعشت منذ ذلك الحين، اذ قفزت بنسبة 34,2% على أساس سنوي في آذار/مارس، لتعكس صورة أكثر تفاؤلا للطلب الاستهلاكي.

وقال مسؤول النقل لي هوا تشيانغ إنه يتوقع أن تشهد المدن الرئيسية مثل بكين، وكذلك شنغهاي وغوانزو، إقبالا أكبر خلال عطلة عيد العمال.

وأضاف أن "عدد الأشخاص سيعود بشكل أساسي إلى المستويات التي شهدتها الفترة نفسها من عام 2019". لكن السلطات الصينية وجهت تحذيرا قبيل العطلة، مشددة على ضرورة أن تفرض مواقع الجذب السياحي قيودا على أعداد الزوار وأن يكون لديها أنظمة تذاكر للتحكم بتدفقهم.

وسيحتاج المسافرون أيضا إلى تسجيل الأسماء في تلك المواقع وإظهار "الرموز الصحية" الخاصة بهم - وهي شهادة إلكترونية على هواتفهم لإثبات أنهم ليسوا معرضين لخطر نقل العدوى الى الآخرين.

حفل غنائي في وهان
حفل غنائي في وهان

وفي حين تمت السيطرة على تفشي فيروس كورونا إلى حد كبير في الصين، دفع ظهور إصابات جديدة مطلع العام السلطات إلى حث العمال الوافدين من مدن وبلدات غير مدنهم على البقاء في منازلهم خلال عطلة العام القمري الجديد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة
جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان
الأكثر قراءة
صراخ من الهند.. هل سحبت الشرطة الأكسجين عن أمه فماتت؟ صراخ من الهند.. هل سحبت الشرطة الأكسجين عن أمه فماتت؟
أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مناطق أثرية مذهلة في السعودية أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مناطق أثرية مذهلة في السعودية
أستراليا لمواطنيها في الهند: من يعدْ يدخل السجن أستراليا لمواطنيها في الهند: من يعدْ يدخل السجن
تفعيل حذف الرسائل تلقائياً من واتساب.. جربها بهاتفك! تفعيل حذف الرسائل تلقائياً من واتساب.. جربها بهاتفك!
فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. "ليس مصاباً بكورونا"
بسبب مقطع فيديو.. سجن وتغريم أحد مشاهير مواقع التواصل بسبب مقطع فيديو.. سجن وتغريم أحد مشاهير مواقع التواصل
قبل أن تذهب
الاستخبارات الأميركية: ميليشيات إيران تهدد مصالح واشنطن في الشرق الأوسط
الاستخبارات الأميركية: ميليشيات إيران تهدد مصالح واشنطن في الشرق الأوسط
اكتشف المزيد