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وزير المالية السعودي: وفرنا 400 مليار ريال من الإنفاق في 4 سنوات

وزير المالية السعودي محمد الجدعان
وزير المالية السعودي محمد الجدعان
رؤية 2030

وزير المالية السعودي: وفرنا 400 مليار ريال من الإنفاق في 4 سنوات

برنامج التخصيص سيمكن الحكومة من الصرف على مشاريع أكثر من خلال استثمارات القطاع الخاص

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن إعادة هيكلة الميزانية، والوفر الذي تحقق من رفع كفاءة الإنفاق العام البالغ 400 مليار ريال خلال 4 سنوات ماضية، هي جوانب مهمة من منجزات رؤية السعودية 2030 في العام الخامس على تنفيذ الرؤية.

وأوضح أن إعادة النظر بنسبة ضريبة القيمة المضافة، سيجري بعد تحقيق عدة مستهدفات، والتي تبلغ نسبتها في الوقت الحالي 15% ومن المتوقع أن تنخفض إلى 5% في فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات.

جاء حديث الجدعان خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج الرؤية مساء السبت مع الإعلاميين بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية السعودية 2030 التي شكلت حقبة جديدة في البناء الاقتصادي.

وأضاف أن لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نسعى لتخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية.

وبسؤاله حول مستويات إصدار الصكوك والسندات، قال الجدعان إن مستويات الدين العالم للناتج المحلي الإجمالي 33% وهي معقولة مقارنة بدول مجموعة العشرين، منوها بتزايد الاهتمام في الديون على مستوى عالمي.

وقال الجدعان إن "مستويات الدين ليست مقلقة اطلاقا، ولدى المملكة ثروة كبيرة في صندوق الاستثمارات العامة ولديها وأصول قابلة للتخصيص واحتياطيات مريحة".

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