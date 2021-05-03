قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المؤشرات تؤكد إمكانية تخفيف المزيد من قيود كورونا بحلول 21 يونيو.

وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، أن بريطانيا ستسمح بالسفر لبعض الوجهات بداية من 17 مايو.

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وتعتزم بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى البدء بإصدار جوازات سفر كورونا والتي ستتيح لمتلقي اللقاح السفر بحرية ودون أية قيود بما فيها الإعفاء من فحص (PCR)، وذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة وقبل حلول العطلة الصيفية، في مسعى واضح من قبل هذه الدول لإنقاذ القطاع السياحي وعدم تكرار الركود الذي مني به العام الماضي بسبب الوباء العالمي.

بحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن محادثات بهذا الخصوص ستبدأ خلال أيام بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتهدف لتحديد الآلية التي ستُعيد حركة السفر إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع عمليات التلقيح الجارية على نطاق واسع في القارة الأوروبية ضد فيروس "كورونا".

وقال مسؤولون بريطانيون إن "جوازات سفر كورونا" قد تكون جاهزة بحلول شهر يونيو المقبل، كما كشف المسؤولون عن أن البريطانيين الذين سيحصلون على هذه الجوازات سيكون بمقدورهم أن يقضوا عطلتهم الصيفية في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا اعتباراً من 28 يونيو المقبل، بحسب ما نقلت "ديلي ميل".

وقال مصدر حكومي لـ"ديلي ميل" إن نظام "جوازات سفر كورونا" سيكون سارياً اعتبارا من مايو لمساعدة الأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى البلدان التي تتطلب إثباتاً للتطعيم.