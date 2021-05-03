بعد تراجع الليرة.. التضخم في تركيا يتخطى 17% في أبريل

أظهرت بيانات أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.14% على أساس سنوي في أبريل نيسان، ملامسا أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، ومواصلا الضغط على البنك المركزي ليبقي على سياسة متشددة.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.68% مقارنة بتوقعات استطلاع رويترز عند 1.8%.

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وفي مارس آذار، بلغ معدل التضخم السنوي 16.19%. وكانت التوقعات لأبريل نيسان 17.3% وهي أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند 5%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.34% على أساس شهري في مارس آذار بزيادة سنوية 35.17%.

وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض بعد أبريل نيسان ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.

تباطؤ نشاط المصانع التركية في أبريل

وفي سياق متصل، أظهر مسح اليوم الاثنين أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا نما طفيفا في أبريل نيسان وسط موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 تزامنا مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأظهرت بيانات من غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس. ماركت أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 50.4 في أبريل نيسان مقارنة مع 52.6 في الشهر السابق، ليظل‭ ‬فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.



إلى ذلك، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي الجمعة الماضي، أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت 40.2% في الربع الأول من العام الجاري إلى 2.45 مليار دولار.

وكانت إيرادات السياحة في تركيا قد هبطت في العام الماضي 65% إلى 12.059 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشفت البيانات أيضا أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي، انخفضت 50.4% مقارنة بذات الفترة من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.