وزير التجارة التركي: نريد تحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر

قال وزير التجارة التركي محمد موش يوم الاثنين قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع، إن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب "رويترز".

العلاقات بين أنقرة والقاهرة متوترة منذ 2013 لكن تركيا عكفت في الآونة الأخيرة على تحسين العلاقات مع مصر ودول خليجية.

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وترسل أنقرة وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى القاهرة هذا الأسبوع لبحث تحسين العلاقات.

اتخذ البرلمان التركي، الشهر الماضي، خطوة في سبيل التقارب مع مصر، وتم إقرار مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البرلمان التركي ونظيريه الليبي والمصري، بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية.

وتم التصويت على القرار بالإجماع، تزامنًا مع قرب انعقاد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارة الخارجية في البلدين الأسبوع المقبل. وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم تقدم بهذا الاقتراح إلى البرلمان قبل أيام قليلة.