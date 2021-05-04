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إيرادات ميزانية السعودية في الربع الأول 205 مليارات ريال

Saudi Arabia Riyadh Shutterstock
العاصمة الرياض
اقتصاد السعودية

إيرادات ميزانية السعودية في الربع الأول 205 مليارات ريال

جرى تمويل عجز السعودية في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات ميزانية السعودية في الربع الأول من العام الحالي بحسب ما نقلته قناة "العربية" اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 205 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 7.4 مليار ريال.

وجرى تمويل عجز السعودية في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة.

وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال لنفس الربع.

وبذلك تكون الإيرادات النفطية للسعودية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي.

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وبهذه الأرقام فقد تحقق 24% من الإيرادات المتوقعة للسعودية لعام 2021 في الربع الأول من السنة.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان للصندوق أمس أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وأفاد الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5% في 2021 في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك+.

كما توقع انخفاض العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أقل قليلا من المتوقع في الميزانية.

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