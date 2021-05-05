.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض الاعتماد على الصين وغيرها

الاتحاد الأوروبي - فرانس برس
الاتحاد الأوروبي يحاول الاستغناء عن واردات الصين
اقتصاد أوروبا

الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض الاعتماد على الصين وغيرها

في 6 قطاعات استراتيجية مثل المواد الخام ومكونات العقاقير

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الموردين من الصين وغيرها من الدول في 6 قطاعات استراتيجية مثل المواد الخام ومكونات العقاقير وأشباه الموصلات بعد ركود اقتصادي بسبب الجائحة.

وأشار الاتحاد الذي يضم 27 دولة إلى مدى إلحاح المهمة إذ تعتمد أوروبا على الصين في توريد نحو 137 منتجا يستخدم في الأنظمة البيئية الحساسة وهي بصفة أساسية مواد خام وأدوية ومنتجات أخرى مهمة لأهداف رقمية وبيئية للكتلة.

من جهة أخرى تعافت الأسهم الأوروبية من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، إذ ساهم ارتفاع أسعار السلع الأولية في صعود أسهم شركات التعدين، بينما حافظ موسم نتائج الأعمال على زخم إيجابي، مما حسن المعنويات في الأسواق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% في التعاملات المبكرة، وقفز المؤشر داكس الألماني 0.9%، وزاد فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6%.

وارتفعت أسهم شركات التعدين البريطانية الكبري من بينها ريو تينتو، وبي.اتش.بي غروب، وأنجلو أميركان، نحو 2% لكل منها مع تجاوز أسعار النحاس مستوى مهما من الناحية المعنوية عند 10 آلاف دولار للطن بفضل تفاؤل حيال سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، بحسب ما ورد في "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد