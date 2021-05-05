الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض الاعتماد على الصين وغيرها

كشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الموردين من الصين وغيرها من الدول في 6 قطاعات استراتيجية مثل المواد الخام ومكونات العقاقير وأشباه الموصلات بعد ركود اقتصادي بسبب الجائحة.

وأشار الاتحاد الذي يضم 27 دولة إلى مدى إلحاح المهمة إذ تعتمد أوروبا على الصين في توريد نحو 137 منتجا يستخدم في الأنظمة البيئية الحساسة وهي بصفة أساسية مواد خام وأدوية ومنتجات أخرى مهمة لأهداف رقمية وبيئية للكتلة.

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من جهة أخرى تعافت الأسهم الأوروبية من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، إذ ساهم ارتفاع أسعار السلع الأولية في صعود أسهم شركات التعدين، بينما حافظ موسم نتائج الأعمال على زخم إيجابي، مما حسن المعنويات في الأسواق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% في التعاملات المبكرة، وقفز المؤشر داكس الألماني 0.9%، وزاد فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6%.

وارتفعت أسهم شركات التعدين البريطانية الكبري من بينها ريو تينتو، وبي.اتش.بي غروب، وأنجلو أميركان، نحو 2% لكل منها مع تجاوز أسعار النحاس مستوى مهما من الناحية المعنوية عند 10 آلاف دولار للطن بفضل تفاؤل حيال سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، بحسب ما ورد في "رويترز".