.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الهند تخصص 6.7 مليار دولار للقاحات ودعم القطاع الصحي

إحدى المصابين بكورونا في الهند (رويترز)
امرأة مصابة بكورونا في الهند (رويترز)
لقاح كورونا

الهند تخصص 6.7 مليار دولار للقاحات ودعم القطاع الصحي

الحكومة فشلت في التخطيط بشكل صحيح لموجة ثانية من عدوى فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك المركزي الهندي اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ قدره 6,7 مليار دولار كتمويل رخيص للشركات العاملة في مجال الصحة بما في ذلك اللقاحات والمستشفيات، في مواجهة التفشي الواسع لفيروس كورونا في البلاد.

وأفاد حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس بأن القروض الميسرة ستكون متاحة حتى 31 آذار/مارس العام المقبل، وتعهّد باللجوء إلى إجراءات "غير تقليدية" في حال تدهور الوضع الصحي.

وكان رئيس أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، توقع أن يستمر نقص اللقاحات في الهند على الأرجح لأشهر، بعد أن فشلت الحكومة في التخطيط بشكل صحيح لموجة ثانية من عدوى فيروس كورونا.

رئيس معهد أمصال الهند يفر إلى لندن بسبب نقص اللقاحات قصص خاصة فيروس كورونا رئيس معهد أمصال الهند يفر إلى لندن بسبب نقص اللقاحات

وأدلى أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لمعهد السيروم الهندي، بهذه التصريحات في مقابلة يوم الأحد مع صحيفة فاينانشال تايمز.

وقال إنه وقع ضحية "بشكل غير عادل" مع تفشي كوفيد -19 في البلاد وتباطؤ عمليات التلقيح، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النقص المحلي في اللقاحات.

من ناحية أخرى، قال مجموعة من المستشارين العلميين للحكومة الهندية، إنهم حذروا المسؤولين في أوائل مارس / آذار من أن نوعًا من فيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال يتفشى في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة. لكن السلطات امتنعت عن اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

وأمس الثلاثاء، دعا زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي إلى العزل العام والإغلاق مع تخطي إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حاجز العشرين مليونا، لتصبح الهند ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تتخطى هذه العتبة المؤلمة.

وقد سجلت الهند خلال هذه الموجة الثانية الفتاكة، التي تشهد أكبر زيادة في عدد حالات العدوى على مستوى العالم، عشرة ملايين حالة جديدة خلال ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر، في حين أنها سجلت 10 ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جيف بيزوس وبيل غيتس.. تشابه غير متوقع بالطلاق! جيف بيزوس وبيل غيتس.. تشابه غير متوقع بالطلاق!
جديد بائعة الخضار بالدمام.. خطوة باتجاه المتنمر جديد بائعة الخضار بالدمام.. خطوة باتجاه المتنمر
الأكثر قراءة
فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله
"تحملوه للأبد".. لقاح شهير يفجّر كارثة عن كورونا
الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم
شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا
تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب
بالصور.. هذا المقر الجديد لبائعة الخضار التي شغلت السعودية بالصور.. هذا المقر الجديد لبائعة الخضار التي شغلت السعودية
قبل أن تذهب
بريطانيا ترسل حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" للمنطقة.. لماذا؟
بريطانيا ترسل حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" للمنطقة.. لماذا؟
اكتشف المزيد