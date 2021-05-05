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باباجان ينتقد سياسات حكومة أردوغان الاقتصادية

رجب طیب اردوغان
رجب طیب أردوغان
اقتصاد تركيا

باباجان ينتقد سياسات حكومة أردوغان الاقتصادية

رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض: تركيا تحولت إلى لوحة اختبارات بسبب القرارات الاقتصادية المشوهة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية نت

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أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان، أن تحضيرات المعارضة وبرنامجها السياسي هي من أجل العودة إلى نظام برلماني معزز وهو ما يتناقض تماماً مع رأي الحكومة بتعزيز النظام الرئاسي.

وقال باباجان، الأربعاء في مقابلة تلفزيونية إن تركيا تحولت إلى لوحة اختبارات بسبب القرارات غير الكاملة التي صدرت مؤخراً، حيث "يأتون بشيء (قرار) ويوقعونه ويُنشر في الجريدة الرسمية، ثم يرون بأنه لم يُنجح، فيعودون لتغييره مراراً وتكراراً".

ولفت باباجان إلى تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهير الذي قال فيه إن" الفائدة سبب، والتضخم نتيجة"، وقال "رغم الأرقام المصطنعة التي تنشرها هيئة الإحصاء التركية إلا أن التضخم 17% ويجب على البنك المركزي خفض الفائدة بأسرع وقت".

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وتابع "رئيس البنك المركزي أصبح كالعامل الموسمي، العامل الموسمي يأتي ويذهب"، في إشارة إلى الإقالات المتكررة لمحافظي البنك المركزي من قبل أردوغان.

كذلك اتهم باباجان البنك المركزي والحكومة ببيع كمية كبيرة من القطع الأجنبي قبل الانتخابات عام 2019، ولأجل ذلك لا يفصحون عن تواريخ بيع النقد الأجنبي، وقال "كان كل من سعر الفائدة منخفض وسعر الصرف يسير بشكل جيد للغاية، ولا يتدخل البنك المركزي على الإطلاق، نحن نفهم أنهم باعوه من أجل أن الاقتصاد يسير على ما يرام كما يقولون، لهذا السبب لا يمكنهم تحديد تواريخ البيع".

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