.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خبراء الصحة العالمية: جرعتان من سينوفارم فعالتان بمواجهة كورونا

سينوفارم
لقاح سينوفارم
لقاح كورونا

خبراء الصحة العالمية: جرعتان من سينوفارم فعالتان بمواجهة كورونا

باكستان تشتري 13 مليون جرعة لقاح من شركات صينية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن خبراء الصحة العالمية، أن جرعتين من لقاح سينوفارم فعالتان في مواجهة كورونا.

قال فيصل سلطان وزير صحة باكستان لرويترز إن بلاده اشترت 13 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 من شركات صينية.

وأضاف أن باكستان اشترت اللقاحات من شركات سينوفارم وكانسينو بيولوجيكس وسينوفاك.

وقال سلطان إن 2.4 مليون جرعة أخرى من لقاح أسترا زينيكا ستصل ضمن أول دفعة من برنامج جافي، كوفاكس في إطار جهود منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الأكثر فقرا.

طاقة تحقق 1.4 مليار درهم أرباحاً بالربع الأول 2021 شركات سوق أبوظبي طاقة تحقق 1.4 مليار درهم أرباحاً بالربع الأول 2021

وقعت شركة جلفار للصناعات الدوائية اتفاقية مع G42 Medications Trading ومقرها أبوظبي لبدء تصنيع لقاح سينوفارم الصيني في الإمارات.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ بتصنيع اللقاح الصيني في أبريل والذي اعتمدته الإمارات العام الماضي لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن الدراسات السريرية الإماراتية للقاح سينوفارم الصيني أظهرت فعالية تصل إلى 86% في مواجهة أعراض فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بوزن 21 طناً.. صاروخ صيني شارد يثير الرعب بوزن 21 طناً.. صاروخ صيني شارد يثير الرعب
بطل فيلم العفاريت بالعناية..وزوجته: أخذ اللقاح قبل أيام بطل فيلم العفاريت بالعناية..وزوجته: أخذ اللقاح قبل أيام
الأكثر قراءة
فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله
فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك
"تحملوه للأبد".. لقاح شهير يفجّر كارثة عن كورونا
الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم
تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب
شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا
قبل أن تذهب
عزل الوفد الهندي باجتماعات الدول السبع الكبار بعد إصابة عضوين بكورونا
عزل الوفد الهندي باجتماعات الدول السبع الكبار بعد إصابة عضوين بكورونا
اكتشف المزيد