خبراء الصحة العالمية: جرعتان من سينوفارم فعالتان بمواجهة كورونا

أعلن خبراء الصحة العالمية، أن جرعتين من لقاح سينوفارم فعالتان في مواجهة كورونا.

قال فيصل سلطان وزير صحة باكستان لرويترز إن بلاده اشترت 13 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 من شركات صينية.

وأضاف أن باكستان اشترت اللقاحات من شركات سينوفارم وكانسينو بيولوجيكس وسينوفاك.

وقال سلطان إن 2.4 مليون جرعة أخرى من لقاح أسترا زينيكا ستصل ضمن أول دفعة من برنامج جافي، كوفاكس في إطار جهود منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الأكثر فقرا.

وقعت شركة جلفار للصناعات الدوائية اتفاقية مع G42 Medications Trading ومقرها أبوظبي لبدء تصنيع لقاح سينوفارم الصيني في الإمارات.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ بتصنيع اللقاح الصيني في أبريل والذي اعتمدته الإمارات العام الماضي لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن الدراسات السريرية الإماراتية للقاح سينوفارم الصيني أظهرت فعالية تصل إلى 86% في مواجهة أعراض فيروس كورونا.