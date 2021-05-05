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دولة تكشف عن فعالية كبيرة للجرعة الأولى من لقاحين.. فهل تكفي؟

لقاح كورونا تعبيرية
لقاح كورونا
لقاح كورونا

دولة تكشف عن فعالية كبيرة للجرعة الأولى من لقاحين.. فهل تكفي؟

طعمت 6.7% من سكانها

متابع الغاء المتابعة

سول - رويترز

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أظهرت بيانات أصدرتها كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن جرعة واحدة من لقاحي أسترازينيكا وفايزر المضادين لفيروس كورونا كانت فعالة بنسبة 86.6% في منع العدوى بين من تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن لقاح فايزر، الذي طورته بالاشتراك مع بيونتك، كان فعالا بنسبة 89.6% في منع الإصابة لأسبوعين على الأقل بعد تلقي جرعة أولى في حين بلغت نسبة فعالية مثيلتها من أسترازينيكا 86%.

واستند تحليلها إلى متابعة أكثر من 3.5 مليون شخص في كوريا الجنوبية ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر لمدة شهرين بداية من 26 فبراير شباط وشملت 521133 تلقوا جرعة أولى من فايزر أو أسترا زينيكا.

وذكرت المراكز أنه كان هناك 1237 حالة إصابة بكوفيد-19 في البيانات و29 حالة فقط من المجموعة الحاصلة على التطعيم.

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وقالت "تبين أن كلا اللقاحين يوفر حماية عالية من المرض بعد الجرعة الأولى. يجب أن يحصل (الناس) على التطعيمات الكاملة وفق الجدول الموصى به، إذ سيرتفع معدل الحماية أكثر بعد جرعة ثانية".

تأتي النتائج بينما تسعى كوريا الجنوبية لزيادة المشاركة في حملتها للتطعيم بعد تقارير عن أن مشكلات محتملة تتعلق بالسلامة أثنت بعض الناس عن تلقي اللقاحات.

وطعمت كوريا الجنوبية 6.7% من سكانها البالغ عددهم 52 مليونا لكنها وضعت هدفا طموحا بتطعيم 70% بحلول سبتمبر/ أيلول والوصول إلى مناعة القطيع بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسجلت المراكز الكورية 676 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 حتى منتصف ليل الثلاثاء، مما يرفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 124945، ورصدت كذلك 1847 وفاة.

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