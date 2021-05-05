موديز: الإمارات قد تصدر أول سنداتها بالعملة المحلية هذا العام

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنه من المتوقع أن تصدر الإمارات أول سنداتها بالعملة المحلية هذا العام.

وتصدر إمارات منفردة، وخاصة أبوظبي ودبي، أدوات دين حكومية، لكن الإمارات ككل ليس لها إصدار ديون يخصها.

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وتوقعت الوكالة في تقرير أكدت فيه على التصنيف الائتماني للبلاد عند "Aa2"، أن تطلق الحكومة الاتحادية للمرة الأولى إصدارا بالعملة المحلية هذا العام.

وأضافت "بما أن الغرض الأساسي من السندات سيكون التأسيس لمنحنى عائد محلي، فسيصاحب ارتفاع عبء الدين مزيد من التراكم للأصول السائلة، ومن المستبعد أن يؤثر بشكل كبير على القوة المالية للحكومة الاتحادية".

وتوقعت موديز أن يكون حجم إصدار الدين "متواضعا"، بما قد يضيف أقل من نقطة مئوية للدين الحكومي الموحد لهذا العام.

وأقر مجلس وزراء الإمارات في يناير كانون الثاني استراتيجية للدين العام تهدف إلى تنمية سوق السندات المحلية، وقال مسؤولون العام الماضي إن مثل هذا الإصدار بات وشيكاً.

ويعكس تأكيد التصنيف الائتماني تصورا أن إمارة أبوظبي الغنية بالنفط، ستقدم الدعم المالي للبلاد إذا اقتضت الحاجة.

وأكدت موديز في تقرير مستقل هذا الأسبوع التصنيف الائتماني لأبوظبي عند Aa2 أيضا مستندة إلى أوضاع مالية حكومية قوية.