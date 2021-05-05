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"موديز" تؤكد تصنيفها للإمارات والنظرة المستقبلية مستقرة

اقتصاد الإمارات

"موديز" تؤكد تصنيفها للإمارات والنظرة المستقبلية مستقرة

"موديز" تفترض دعماً غير مشروط من أبوظبي للحكومة الاتحادية

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العربية.نت

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أكدت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لدولة الإمارات العربية عند (‭AA2‬)، فيما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن تأكيد التصنيف الائتماني للإمارات يدعمه "تأثير مكبوت نسبيا للجائحة على قوة المالية العامة للحكومة الاتحادية".

وأضافت أن التصنيف الائتماني للإمارات يدعمه افتراض "موديز" لدعم غير مشروط من أبوظبي للحكومة الاتحادية، وفق ما نقلته "رويترز".

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وبحسب الوكالة، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للإمارات توازنا بشكل عام للمخاطر، يتسق مع النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي لأبوظبي.

كما أشارت إلى أن صدمة إيرادات الإمارات الناتجة عن الجائحة، جرى تعويضها إلى حد كبير من خلال تخفيضات في الإنفاق، وهو ما يبرز القدرة على التعديل.

وأضافت أن بعض التوترات الجيوسياسية انحسرت، لكنها تبقى عامل ضغط على التصنيف الائتماني للإمارات.

وأظهر مسح أمس الثلاثاء، أن أوضاع الأعمال بالقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصلت التحسن في أبريل/ نيسان، إذ بلغ نمو الأنشطة الجديدة أعلى مستوى في 20 شهرا، وذلك في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد البلد الخليجي من جائحة كوفيد-19.

وصعد مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.7 في أبريل نيسان من 52.6 في مارس/ آذار.

وكان هذا أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2019 وخامس شهر على التوالي يشهد تخطي عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.

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