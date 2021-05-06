اعتماد تأمين سفر السعوديين خارج المملكة متضمناً مخاطر "كورونا"

أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة، متضمناً منافع تُغطّي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

ويهدف منتج تأمين سفر المواطنين المغادرين إلى الخارج إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في أثناء السفر إلى الدول الأخرى، وذلك لضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

كما يوفر المنتج تغطية الحالات الطبية المهددة للحياة في مختلف دول العالم، وتغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي، وإلغاء الرحلات أو فواتها والمصاريف الطبية والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

فيما صدرت الموافقة لشركة التعاونية للتأمين على طرح هذا المنتج من خلال وعاء تأميني مشترك، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على وثيقة التأمين بآلية موحدة عبر مختلف قنوات البيع المتاحة.

وأهاب البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء سفرهم، والالتزام باتِّباع ما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات.

وقبل أيام، أعلنت السعودية السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوماً على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر من 17 مايو الجاري (5 شوال).

وتماشيا مع إعلان حكومة السعودية السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، وتنفيذاً لتوصيات الجهات المعنية، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مساء الاثنين تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج.

ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد-19) كاملتين، كما الذين تلقوا جرعة واحدة شرط أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا والمعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.