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السعودية تقرر توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية

مدارس في السعودية
مدارس في السعودية
توطين

السعودية تقرر توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية

يهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية خلال الثلاث سنوات القادمة

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الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً وزارياً بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى؛ وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.

ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.

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ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار منسجماً مع خطة الوزارة في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار والنسب المستهدفة بالتوطين في الدليل الإجرائي اضغط هنا

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