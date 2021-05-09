الكويت تلغي ترخيص شركتين لم تلتزما بشروط هيئة تشجيع الاستثمار

ألغى وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان ترخيصين تجاريين لشركتين خالفتا قانون تشجيع الاستثمار المباشر، بعدم التزام الكيانات الاستثمارية المقدمة منهما إلى الهيئة عند طلب الترخيص.

وكشفت مصادر مطلعة أن عبدالله السلمان أصدر قرارين وزاريين رقمي 90 و91 لعام 2021 بإلغاء ترخيص شركة ويبرو ليميتد، وشركة جيب بي استراتيجيز كويت للتدريب الأهلي والاستشارات، وبناء على تقارير إدارة المتابعة والتدقيق تضمنت المبررات والأسباب، وبناء على قراري هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقمي 62 و63 لسنة 2021، وفقا لصحيفة الجريدة.

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الجدير بالذكر انه تم تطبيق المادة رقم 32 من القانون 116 لسنة 2013، والتي تنص على أنه في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص، يجوز للمجلس أن يوقع عليه الإنذار الكتابي، ويتم توقيع جزاء أشد في حالة صدور ثلاثة إنذارات لنفس المستثمر، أو لذات الكيان الاستثماري خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إنذار.

ويجوز للمجلس أن يوقع الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات الممنوحة له، ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة، والتوقيف الإداري المؤقت. ويعتبر الترخيص ملغى بقوة القانون في حال توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله مدة تزيد على سنة دون عذر مقبول، أو في حالة التأخير مدة تزيد على سنة اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص، وذلك دون عذر مقبول، وتضع اللائحة التنفيذية الأسس والقواعد اللازمة في هذا الشأن.