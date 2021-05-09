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بعد انقلاب عسكري.. هذه الدولة تقر استثمارات بـ 2.8 مليار دولار

Myanmar soldiers walk along a street during a protest against the military coup in Yangon, Myanmar, February 28, 2021. (File Photo: Reuters)
الجيش استولى على السلطة في ميانمار
اقتصاد

بعد انقلاب عسكري.. هذه الدولة تقر استثمارات بـ 2.8 مليار دولار

وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تتوقع انكماش اقتصاد ميانمار 20% العام الحالي

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دبي - العربية.نت

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أقر حكام ميانمار العسكريون مشروعات استثمار جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل محطة كهرباء بالغاز الطبيعي المسال تتكلف 2.5 مليار دولار.

وبحسب بيان على موقع مديرية الاستثمار وإدارة الشركات، أقرت لجنة الاستثمار في البلاد 15 مشروعا الجمعة.

يأتي ذلك بينما يسود الشلل معظم قطاعات اقتصاد ميانمار بسبب الاحتجاجات والإضرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة في أول فبراير. وتتوقع فيتش للتصنيفات الائتمانية أن ينكمش اقتصاد ميانمار 20% هذا العام.

وقال البيان إن المشروعات تشمل قطاعات الماشية والصناعة والخدمات، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء المخصصة للاستهلاك المحلي.

ولم يذكر تفاصيل عن الشركات التي ستنفذ المشروعات أو دولها. وفي السنوات الأخيرة، كانت الصين وسنغافورة وتايلاند أكبر المستثمرين في ميانمار.

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