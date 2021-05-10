أكسفورد إكونوميكس: بيانات الاقتصاد السعودي تدعو للتفاؤل

أشارت دراسة أخيرة لـ"Oxford economics" إلى أن أرقام الاقتصاد السعودي للربع الأول جاءت أفضل من المتوقع رغم انكماشه، والذي جاء بسبب تراجع إنتاج النفط.

وترى Oxford economics أن الزيادة التدريجية في إنتاج النفط واستمرار عمليات التلقيح ستدفع الاقتصاد السعودي للعودة للنمو لبقية العام الجاري.

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وأضاف التقرير أن السعودية قامت بتكثيف حملة التطعيم، متوقعة قيام المملكة بتخفيف القيود مع تلقي معظم الفئات المستهدفة الجرعة الأولى على الأقل نهاية الشهر الحالي.

وتوقعت Oxford economics ارتفاع إنتاج النفط في المملكة ابتداء من هذا الشهر، ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022.

وترى المؤسسة البريطانية أن سلسلة البيانات الأخيرة حول الاقتصاد السعودي تدعو للتفاؤل.

إلى ذلك، خلصت تقديرات حكومية أولية، اليوم الاثنين، إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 3.3% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي للمملكة نما 3.3%، ليحقق تعافيا من الجائحة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان، إن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020. كما شهدت الخدمات الحكومية نموا بلغ 0.3% في نفس الفترة.

وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تأثر بتراجع إنتاج النفط الخام 12% على خلفية تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها بين أوبك ومنتجي نفط آخرين منذ مايو أيار 2020.