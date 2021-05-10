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إنتاج السيارات في تركيا يقفز 28% منذ بداية العام

مصنع للسيارات
مصنع للسيارات
اقتصاد تركيا

إنتاج السيارات في تركيا يقفز 28% منذ بداية العام

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إسطنبول - رويترز

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قال اتحاد مصنعي السيارات في تركيا اليوم الاثنين، إن إنتاج القطاع قفز 28.1% على أساس سنوي في الشهور الأربعة الأولى من العام إلى 451 ألفا و187 سيارة، في حين زادت الصادرات 18.2% إلى 339 ألفا و197 سيارة.

وفي أبريل نيسان، بلغ الإنتاج 105 آلاف و496 سيارة، وهي زيادة لثمانية أمثال المستوى المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي عندما أوقف الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وقفزت الصادرات في أبريل نيسان 635.8% إلى 78 ألفا و86 سيارة.

وكان اتحاد صناعة السيارات التركي قال إن إنتاج قطاع السيارات في البلاد هبط 9.3% على أساس سنوي في فبراير شباط إلى 116 ألفا و88 سيارة، وتراجعت الصادرات 14.3% إلى 87 ألفا و908 سيارات.

وأفاد أنه في الفترة من يناير كانون الثاني إلى فبراير شباط، تراجع الإنتاج 6.5% إلى 222 ألفا و264 سيارة، في حين انخفضت الصادرات 14.1%.

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