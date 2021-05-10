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تركيا.. عوامل موسمية تنقذ مؤشر البطالة خلال مارس

اقتصاد تركيا بطالة مناسبة
اقتصاد تركيا يواجه تبعات كورونا
اقتصاد تركيا

تركيا.. عوامل موسمية تنقذ مؤشر البطالة خلال مارس

ارتفاع نسبة مشاركة القوة العاملة

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إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات صدرت الاثنين أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.1 نقطة مئوية إلى 13.1% في مارس مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين نزل مقياس معدل في ضوء العوامل الموسمية للقصور في استغلال العمالة إلى 25.8 من 28.1% قبل شهر.

خففت تركيا قيود الحركة المرتبطة بفيروس كورونا في بداية مارس سعيا للعودة للأوضاع الطبيعة، لكنها عاودت تشديدها الشهر الماضي بعد تزايد الإصابات بكوفيد-19.

وارتفع مقياس القصور في استغلال العمالة في الأشهر الأخيرة ليقترب من ذروته التي بلغها في مايو من العام الماضي في أوج إجراءات العزل بسبب كوفيد-19. وفي 2020، كبح البطالة فرض حظر على تسريح العمالة، والذي جرى تمديده لمنتصف مايو.

وارتفعت نسبة مشاركة القوة العاملة 0.9 نقطة مئوية في مارس إلى 51%. وتقدم البيانات بداية من يناير وفق صيغة جديدة تتفق مع المعايير العالمية.

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