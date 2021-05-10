تركيا.. عوامل موسمية تنقذ مؤشر البطالة خلال مارس

أظهرت بيانات صدرت الاثنين أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.1 نقطة مئوية إلى 13.1% في مارس مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين نزل مقياس معدل في ضوء العوامل الموسمية للقصور في استغلال العمالة إلى 25.8 من 28.1% قبل شهر.

خففت تركيا قيود الحركة المرتبطة بفيروس كورونا في بداية مارس سعيا للعودة للأوضاع الطبيعة، لكنها عاودت تشديدها الشهر الماضي بعد تزايد الإصابات بكوفيد-19.

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وارتفع مقياس القصور في استغلال العمالة في الأشهر الأخيرة ليقترب من ذروته التي بلغها في مايو من العام الماضي في أوج إجراءات العزل بسبب كوفيد-19. وفي 2020، كبح البطالة فرض حظر على تسريح العمالة، والذي جرى تمديده لمنتصف مايو.

وارتفعت نسبة مشاركة القوة العاملة 0.9 نقطة مئوية في مارس إلى 51%. وتقدم البيانات بداية من يناير وفق صيغة جديدة تتفق مع المعايير العالمية.