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مصادر: مصر تقترح خفض إنتاج الأسمنت 10% لتخفيف المعروض

شركة أسمنت طره المصرية
شركة أسمنت طره المصرية
اقتصاد مصر

مصادر: مصر تقترح خفض إنتاج الأسمنت 10% لتخفيف المعروض

زادت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصري إلى ما بين ‭‭85‬‬ و‭‭87‬‬ مليون طن سنويا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – رويترز

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قال مسؤولان تنفيذيان ومصدر كبير في قطاع صناعة الأسمنت إن الحكومة المصرية اقترحت أن تخفض شركات صناعة الأسمنت إنتاجها 10% على الأقل لدعم الموارد المالية التي أضرت بها بشدة تخمة معروض آخذة في الاتساع.

وزادت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصري إلى ما بين ‭‭85‬‬ و‭‭87‬‬ مليون طن سنويا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بعد افتتاح مصنع بني سويف المملوك للجيش والبالغة طاقته 13 مليون طن سنويا، حتى مع انخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى، وفقا للمسؤولين التنفيذيين.

ويُنظر إلى قطاع الأسمنت، حيث للعديد من الشركات الأجنبية موطئ قدم، كمؤشر لانفتاح مصر على الاستثمار الخارجي.

وأضاف المسؤولان التنفيذيان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن التخفيضات المقترحة تبدو غير عادلة للشركات المملوكة ملكية أجنبية مثل شركتيهما اللتين لهما حضور أقدم في مصر.

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ولم ترد وزارة التجارة والصناعة المصرية على طلب للتعليق.

وبموجب الصيغة المقترحة الشهر الماضي، يخفض كل صانع أسمنت الإنتاج بمقدار أساسي يبلغ 10.52%.‬

وقال أحد التنفيذيين إنهم سيخفضون ‭‭3.71‬‬ % إضافية لكل خط إنتاج و‭‭0.65‬‬% عن كل سنة تشغيل للخط.

وأضاف أن ذلك سيصل بنسبة تخفيضات الإنتاج إلى ‭‭14‬‬% على الأقل، وربما أكثر من مثلي ذلك بالنسبة للمصانع الأكبر والأقدم.

إلى ذلك، نوه بأنه من غير الواضح ما إذا كانت بداية التشغيل ستكون من واقع عمر المصنع أم تاريخ خصخصته أم تاريخ تولي المستثمرين الحاليين شؤونه.

اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

وفي هذا الإطار، لفت المسؤولان التنفيذيان إلى أن صانعي الأسمنت طلبوا توضيحات من الحكومة وينتظرون الرد.

واستثمرت شركات الأسمنت الأجنبية بكثافة في مصر بعد مبادرة الخصخصة التي بدأت في التسعينيات. ومن هذه الشركات هايدلبرج الألمانية وفيكات الفرنسية ولافارج هولسيم السويسرية وتيتان اليونانية وسيمكس المكسيكية. وأنشأ لاعبون محليون مصانعهم الخاصة في وقت لاحق.

وتراجعت مبيعات الأسمنت السنوية إلى 41.7 ‭‬‬مليون طن في 2020 من 43.8 مليون طن في 2019 وفقاً لإحصاءات البنك المركزي المصري. وبلغت المبيعات 49.5 مليون طن في 2017 وهو العام الأخير قبل تشغيل مصنع بني سويف. وتضررت مبيعات العام الماضي من جائحة فيروس كورونا

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