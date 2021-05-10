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معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو ترتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2018

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اقتصاد أوروبا

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو ترتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2018

الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو يواصل التحسن

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دبي - العربية.نت

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أظهر مسح اليوم الاثنين أن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو ارتفعت في مايو/أيار لأعلى مستوى منذ مارس/آذار 2018 بفضل توقعات عند أعلى مستوى على الإطلاق وتقييم متفائل للوضع الحالي، ما يشير لتغلب التكتل على أزمة كوفيد-19.

وصعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 21 من 13.1 في أبريل/نيسان. وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار لقراءة عند 14.

وتحرك مؤشر الأوضاع الحالية إلى نطاق إيجابي، ليسجل أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019.

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وصعد مؤشر التوقعات لمستوى غير مسبوق عند 36.8 من 34.8 في الشهر السابق.

وقال سنتكس "الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو يواصل التحسن"، مضيفا "جرى التغلب على الركود الناجم عن أزمة (فيروس) كورونا".

شمل المسح 1204 مستثمرين في الفترة من 6 إلى 8 مايو/أيار.

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