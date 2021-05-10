.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"نزاهة" تحقق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مناسبة
شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
اقتصاد السعودية

"نزاهة" تحقق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية

خلال شهر رمضان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، اليوم الاثنين، إنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1733 جولة رقابية.

وأضافت في بيان، أنها خلال شهر رمضان قامت بالتحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 138 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرياضة، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضحت أن ذلك لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وزير الاتصالات المصري للعربية: مفاوضات مع شركات عالمية للاستثمار في مراكز البيانات اقتصاد اقتصاد مصر وزير الاتصالات المصري للعربية: مفاوضات مع شركات عالمية للاستثمار في مراكز البيانات

وكانت الهيئة قد أعلنت في أبريل الماضي، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

وتخطت القيمة الإجمالية للقضايا نحو 200 مليون ريال.

ومن بين أبرز القضايا السابقة قالت "نزاهة"، إنه وبالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، أُوقِف لواء متقاعد وموظفان متقاعدان على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد