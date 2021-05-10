"نزاهة" تحقق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، اليوم الاثنين، إنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1733 جولة رقابية.

وأضافت في بيان، أنها خلال شهر رمضان قامت بالتحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 138 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرياضة، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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وأوضحت أن ذلك لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أبريل الماضي، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

وتخطت القيمة الإجمالية للقضايا نحو 200 مليون ريال.

ومن بين أبرز القضايا السابقة قالت "نزاهة"، إنه وبالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، أُوقِف لواء متقاعد وموظفان متقاعدان على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة.