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الهند تُبرم اتفاقاً مع "إيفا فارما" لاستيراد 300 ألف جرعة "رمديسيفير" من مصر

جانب من توقيع الاتفاق
جانب من توقيع الاتفاق
فيروس كورونا

الهند تُبرم اتفاقاً مع "إيفا فارما" لاستيراد 300 ألف جرعة "رمديسيفير" من مصر

رمديسيفر العلاج الأكثر فعالية حول العالم في علاج مصابي كورونا

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة إيفا فارما المصرية للأدوية الاثنين في بيان صحفي إنها وقعت اتفاقا مع السفارة الهندية في القاهرة لتوريد نحو 300 ألف جرعة علاج من عقار "رمديسيفر إيفا فارما" المستخدم لعلاج المصابين بكوفيد-19.

وحقق رمديسيفر الذي ابتكرته شركة جيلياد ساينسز الأميركية بعض النتائج الإيجابية في تجارب على المصابين. تعمل إيفا فارما في 41 دولة بأنحاء العالم وتنتج أكثر من 350 ألف عبوة دواء يوميا.

وقع الاتفاق في مقر السفارة الهندية بالقاهرة السفير أجيت جوبتيه، والدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفا فارما» الذي أكد ثقته في تسريع «رمديسيفير إيفا فارما» لشفاء الحالات المُصابة بفيروس كورونا.

ويعتبر رمديسيفر حالياً العلاج الأكثر فعالية حول العالم في علاج مصابي كورونا حتى الآن، لأنه يمنع تكاثر كورونا داخل خلايا الجسم البشري، ويوقف انتشاره، مما سيقلل نسب الوفاة عقب تناول هذا العقار.

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