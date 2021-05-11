أنقرة تدفع ثمن تدخل "أردوغان".. عجز ميزان المعاملات الجارية يقفز

قال البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس آذار. ويقل الرقم عن عجز توقعته رويترز عند 3.8 مليار.

وكان عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير شباط عند 2.585 مليار دولار.

مادة اعلانية

وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.

إنتاج المصانع في تركيا يرتفع 16.6%

بالمقلب الآخر، أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي في تركيا قفز 16.6% على أساس سنوي في مارس آذار، متجاوزا التوقعات بفارق كبير، ليسجل نموا للشهر العاشر على التوالي بعد تباطؤ حاد العام الماضي بالتزامن مع بدء إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال معهد الإحصاء التركي إن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.7% على أساس شهري في مارس آذار بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

وتوقع استطلاع رأي أجرته رويترز نمو الإنتاج 12.5% على أساس سنوي.

وتوقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع التركية قبل عام بعد فترة قصيرة من تسجيل أول إصابة بكوفيد-19. وانخفض الإنتاج 31.4% في أبريل نيسان و19.9% في مايو أيار قبل أن يتعافى في يونيو حزيران.

والصناعة التحويلية مستثناة من إجراءات العزل وإغلاق الأنشطة المرتبطة بالفيروس التي اتخذت في الشهور الأخيرة.