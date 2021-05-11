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ارتفاع البطالة في مصر لـ 7.4% بالربع الأول 2021

بطالة مصر
ارتفاع معدل البطالة في مصر
اقتصاد مصر

ارتفاع البطالة في مصر لـ 7.4% بالربع الأول 2021

تأثير واضح للموجة الماضية من جائحة كورونا

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دبي - العربية.نت

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7,4% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,2% في الربع الرابع من عام 2020 بارتفاع قدره 0,2% وبانخفاض قدره 0,3% عن الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع هذا الارتفاع نتيجة الموجه الثانية لفيروس كورونا التي بدأت في يناير 2021 وهي بداية فترة جمع البيانات وبالتالي تراجعت أعداد المشتغلين.

سجل تقدير حجـــم قـوة العمل 29,284 مليون فرد مقابل 29,965 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 2,3%.

وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,034 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16,250 مليون فرد.

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أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,185 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,099 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى تراجع كل من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين، حيث عادت الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا.

سجل عدد المتعطلين 2,155 مليون متعطل بنسبة 7,4% من إجمالي قوة العمل (1,343 مليون ذكور، 812 ألفا من الإناث) مقــابـل 2,166 مليون متعطل فى الربع الرابع 2020 بانخفاض قـدره 11 ألف متعطل بنسـبة 0,5% وبـانخفاض قــدره 81 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3,6%.

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