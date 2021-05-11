تصريح "دفاعي" لبايدن عن إعانات البطالة والوظائف.. ماذا قال؟

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن نفسه في مواجهة منتقدين يقولون إن توسيع إعانات البطالة في ظل قانون تخفيف تداعيات كوفيد-19 الذي صدر في مارس آذار، يجعل الأميركيين يحجمون عن قبول وظائف جديدة.

وقال بايدن "إذا كنت تتلقى إعانة بطالة ويعرض عليك وظيفة مناسبة، فإنك لا يمكنك أن ترفض تلك الوظيفة وتستمر في الحصول على مزايا البطالة".

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وأضاف أيضا أن إدارته تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، مضيفا أن الولايات المتحدة ستشهد في الأشهر القادمة أسرع نمو اقتصادي عرفته البلاد في 40 عاما.

سياسة نقدية تيسيرية ستظل مناسبة

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو تشارلز إيفانز إن البنك المركزي الأميركي يتطلع ليرى تضخما أعلى ومزيدا من النمو في الأجور وبضعة أشهر من مكاسب قوية للوظائف، بمتوسط مليون وظيفة تضاف شهريا، قبل أن يدرس تعديل سياسته النقدية.

وأبلغ إيفانز ندوة افتراضية نظمتها جمعية لصحفيين متخصصين في الشؤون الاقتصادية "نريد فقط أن نتأكد من أن السياسة النقدية لا تقف في طريق سوق عمالة مفعمة بالنشاط... أعتقد أن سياسة نقدية تيسيرية ستستمر في أن تكون مناسبة."

وأعرب عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة في طريقها للعودة إلى أرقام قوية للوظائف وإنه يتطلع إلى نمو قوي لأكبر اقتصاد في العالم في النصف الثاني من 2021 .