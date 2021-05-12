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ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل

الأقليات في أميركا اقتصاد كورونا
ساهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض
اقتصاد أميركا

ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل

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واشنطن – رويترز

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ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، إذ ساهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض، مما قد يغذي مخاوف سوق المال من فترة طويلة من ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.8% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.6% في مارس آذار.

وباستثناء المواد الغذائية وعناصر الطاقة المتقلبة الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9%. وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% في مارس آذار.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 0.2%، وزيادة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3%.

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