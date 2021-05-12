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الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو دون التوقعات في مارس

منطقة اليورو
الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع 0.1%
اقتصاد أوروبا

الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو دون التوقعات في مارس

الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع 0.1% على أساس شهري

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بروكسل – رويترز

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أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع بأقل كثيرا من المتوقع في مارس آذار، إذ تراجع النمو على أساس شهري بسبب هبوط إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع 0.1% على أساس شهري وزاد 10.9% على أساس سنوي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا شهريا 0.7% وزيادة سنوية 11.6%.

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إلى ذلك، كان أظهر مسح الأول من أمس الاثنين أن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو ارتفعت في مايو/أيار لأعلى مستوى منذ مارس/آذار 2018 بفضل توقعات عند أعلى مستوى على الإطلاق وتقييم متفائل للوضع الحالي، ما يشير لتغلب التكتل على أزمة كوفيد-19.

وصعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 21 من 13.1 في أبريل/نيسان. وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار لقراءة عند 14.

وتحرك مؤشر الأوضاع الحالية إلى نطاق إيجابي، ليسجل أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019.

وصعد مؤشر التوقعات لمستوى غير مسبوق عند 36.8 من 34.8 في الشهر السابق.

وقال سنتكس "الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو يواصل التحسن"، مضيفاً "جرى التغلب على الركود الناجم عن أزمة (فيروس) كورونا".

شمل المسح 1204 مستثمرين في الفترة من 6 إلى 8 مايو/أيار.

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