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تصريح يصدم العالم.. خبراء صحيون: كان من الممكن تجنب كورونا!

فيروس كورونا
فيروس كورونا - صورة تعبيرية
فيروس كورونا

تصريح يصدم العالم.. خبراء صحيون: كان من الممكن تجنب كورونا!

على الدول الغنية توفير مليار جرعة لقاح قبل سبتمبر

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دبي - العربية.نت

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في تصريح صادم قلب معه كل الموازين، أعلن خبراء صحيون مستقلون أنه "كان من الممكن تجنب جائحة كورونا".

وجاء في كلام الخبراء نوع من اللوم على أداء منظمة الصحة العالمية، قائلين: "كان على الصحة العالمية إعلان حالة الطوارئ مبكرا بسبب كورونا".

وأشار خبراء صحيون مستقلون إلى أن على الدول الغنية توفير مليار جرعة لقاح قبل سبتمبر.

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إلى ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية الاثنين، سلالة (بي.617.1) من فيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في الهند على أنها مصدر قلق عالمي.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 ماريا فان كيرخوف خلال إفادة صحافية "نصنفها على أنها سلالة تبعث على القلق على المستوى العالمي.. هناك بعض المعلومات المتاحة التي تشير إلى زيادة في مستوى العدوى".

من جهته، قال مدير المنظمة الدولية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن العالم يشهد تباطؤاً في عدد إصابات ووفيات كوفيد-19 مع انخفاضات في معظم المناطق لاسيما الأميركتان وأوروبا وهما أكثر منطقتين تضررتا من الجائحة.

كورونا المتحور الهندي
كورونا المتحور الهندي

وأضاف في إفادة "لكنه لا يزال تباطؤا غير مقبول مع تسجيل أكثر من 5.4 مليون حالة كوفيد-19 و90 ألف وفاة تقريبا الأسبوع الماضي".

سمحت حملات التطعيم المكثفة للحكومات في دول أوروبية عدة بإعادة فتح اقتصاداتها بحذر ورفع بعض القيود المفروضة منذ أشهر على أمل احتواء أعداد الإصابات.

لكن جائحة كوفيد-19، التي أودت بحياة نحو 3,3 مليون شخص، تواصل انتشارها في أماكن أخرى من العالم، ما يجدد المخاوف حيال عدم المساواة في الحصول على اللقاحات.

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