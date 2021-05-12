نمو فاق التوقعات لاقتصاد بريطانيا.. هل هي بداية التعافي؟

كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة فاقت التوقعات وبلغت 2.1% في مارس آذار، مقارنة مع فبراير شباط، ليكتسب زخما لما يُعتقد أنه سيكون تعافيا قويا هذا العام بعد هبوط شديد بسبب فيروس كورونا في 2020.

وقاد النمو قطاع التجزئة وقطاع التشييد وإعادة فتح المدارس، إذ بدأت البلاد في الخروج من إجراءات الإغلاق في فصل الشتاء المرتبطة بكوفيد-19.

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وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز نموا شهريا عند 1.3% فقط.

وفي أول ثلاثة أشهر من 2021، حين خضعت البلاد لإجراءات عزل للمرة الثالثة بسبب الفيروس، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 1.5%، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني، وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا المركزي.