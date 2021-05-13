.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الزكاة السعودية: قطاع الأعمال أمام إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

هيئة الزكاة والدخل بالسعودية
هيئة الزكاة والدخل بالسعودية
اقتصاد السعودية

الزكاة السعودية: قطاع الأعمال أمام إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

وذلك في موعد أقصاه الـ15 من شهر مايو الجاري

متابع الغاء المتابعة

الرياض – واس

نشر في: آخر تحديث:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي مارس وأبريل الماضيَيْن، وذلك في موعد أقصاه الـ15 من شهر مايو الجاري.

وأهابت الهيئة بجميع المكلفين من قطاع الأعمال إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa) تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

الحقيل للعربية: هذا وقت استرداد فرق الضريبة المضافة للمنازل الأسواق العقارية عقارات السعودية الحقيل للعربية: هذا وقت استرداد فرق الضريبة المضافة للمنازل

إلى ذلك، كان عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين، قد اعتبر في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على عدم وجود مشروع لفرض ضريبة الدخل، في المملكة، يعكس رسالة واضحة للقطاع الخاص، سيكون لها تأثيرها المطمئن على المدى المستقبلي، في إبعاد الشائعات في هذا الصدد.

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة ستكون على المدى البعيد بين 5% و10%، وهذا يعني أن نسبة الـ 15% لن تدوم لفترة بحد أدنى سنة واحدة أو بحد أقصى 5 سنوات.

وعبر البوعينين عن تفاؤله بالعودة إلى نسبة 5% من ضريبة القيمة المضافة بفترة أقصر من 5 سنوات.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030 مستعرضا في مقابلة بثتها قناة "العربية" وأهم شبكات التلفزة العربية، منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية، كاشفاً عن التوجه للإعداد بأن يكون لدينا رؤية 2040 والتي ستكون مرحلة المنافسة على مستوى عالمي، بعد تحقيق أهداف رؤية 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد