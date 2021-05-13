الزكاة السعودية: قطاع الأعمال أمام إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي مارس وأبريل الماضيَيْن، وذلك في موعد أقصاه الـ15 من شهر مايو الجاري.

وأهابت الهيئة بجميع المكلفين من قطاع الأعمال إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa) تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

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وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

إلى ذلك، كان عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين، قد اعتبر في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على عدم وجود مشروع لفرض ضريبة الدخل، في المملكة، يعكس رسالة واضحة للقطاع الخاص، سيكون لها تأثيرها المطمئن على المدى المستقبلي، في إبعاد الشائعات في هذا الصدد.

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة ستكون على المدى البعيد بين 5% و10%، وهذا يعني أن نسبة الـ 15% لن تدوم لفترة بحد أدنى سنة واحدة أو بحد أقصى 5 سنوات.

وعبر البوعينين عن تفاؤله بالعودة إلى نسبة 5% من ضريبة القيمة المضافة بفترة أقصر من 5 سنوات.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030 مستعرضا في مقابلة بثتها قناة "العربية" وأهم شبكات التلفزة العربية، منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية، كاشفاً عن التوجه للإعداد بأن يكون لدينا رؤية 2040 والتي ستكون مرحلة المنافسة على مستوى عالمي، بعد تحقيق أهداف رؤية 2030.