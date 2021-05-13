عجز ميزانية الحكومة الأميركية يهبط 70% في أبريل

سجلت الحكومة الأميركية عجزا في الميزانية بلغ 226 مليار دولار في أبريل نيسان، بانخفاض 512 مليار دولار أو 69% من العجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي والذي كان أول شهر كامل من الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

ومع هذا، قالت وزارة الخزانة إن العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2021 ، الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول الماضي، سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 1.932 تريليون دولار بزيادة 30% عن الفترة نفسها من العام المالي 2020.

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وقفزت الإيرادات في أبريل نيسان 82% عن مستواها قبل عام إلى 439 مليار دولار، لكن الزيادة ترجع جزئيا إلى مدفوعات لضرائب الدخل مؤجلة من العام الماضي.

بينما هبطت المصروفات 32% مقارنة مع أبريل نيسان 2020 إلى 665 مليار دولار، لأن ذلك الشهر شهد الجانب الأكبر من المدفوعات للأفراد في الجولة الأولى من حزمة التحفيز المالي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي 2.143 تريليون دولار بزيادة 16% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات 22% إلى 4.075 تريليون دولار.