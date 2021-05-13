عُمان ترفع الحظر عن حركة الأفراد والمركبات بدءاً من السبت

تعتزم سلطنة عمان إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات بدءاً من بعد غد السبت 15 مايو.

وكانت سلطنة عمان أعلنت تمديد قرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا، أوائل أبريل الماضي، كما شمل القرار حصر دخول البلاد على المواطنين والمقيمين ابتداء من 8 أبريل.

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وأعلنت سلطنة عمان منع التجول من 9 مساء حتى 4 صباحاً طوال أيام رمضان لمواجهة كورونا.

وضمن القرارات، عدم إقامة صلاح التراويح في الجوامع والمساجد، كما الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل "إفطار الصائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

أتى ذلك بعد أن قررت اللجنة العليا المعنية بمواجهة جائحة كورونا في سلطنة عمان في 29 مارس الماضي، تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل التابعة للدولة بنسبة 50%.

وعلقت اللجنة الأنشطة الرياضية الرسمية والخاصة، وأفادت بأنها قررت تعليق حضور طلبة المدارس الخاصة والدولية واقتصار تلقي التعليم فيها عن بعد.

وكانت اللجنة قررت في 25 مارس الماضي الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع حركة الأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد 28 مارس 2021 حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021، لمواجهة فيروس كورونا، قبل أن تقرر تمديد إغلاق كافة الأنشطة التجارية من 8 أبريل وحتى صباح أول أيام شهر رمضان.