مبيعات التجزئة الأميركية تستقر مع انحسار تأثير "شيكات" الدعم الحكومي

استقرت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أبريل نيسان، إذ انحسر الدعم من مدفوعات التحفيز، لكن من المحتمل أن تشهد الأشهر المقبلة تسارعا في ظل بلوغ من المدخرات مستويات غير مسبوقة، واستئناف أنشطة اقتصادية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة، إن قراءة مبيعات التجزئة التي لم تتغير الشهر الماضي جاءت عقب ارتفاع 10.7% في مارس آذار في قراءة معدلة بالزيادة عن القراءة السابقة التي أشارت إلى نمو 9.7%.

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كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 1%.

وتلقى العديد من الأسر المؤهلة مدفوعات إضافية بقيمة 1400 دولار في مارس آذار، والتي جاءت في إطار حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 من البيت الأبيض بلغ حجمها 1.9 تريليون دولار، وجرت الموافقة عليها أوائل ذلك الشهر.

ونما الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بوتيرة سنوية شكلت 10.7% في الربع الأول من العام، ما يضيف 7 نقاط مئوية إلى معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 6.4%.