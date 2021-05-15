انكماش اقتصاد تونس 3% في الربع الأول 2021

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس السبت إن اقتصاد البلاد انكمش 3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تأثير جائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة في البلاد.

تمثل السياحة حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وخلال الربع الأول من عام 2020 انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

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بدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها ‭‭8.8‬‬% العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء إن معدلات البطالة وصلت إلى ‭‭17.8‬‬% وسط أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في البلاد أدت إلى عجز قياسي في الميزانية تجاوز ‭‭11‬‬% في عام ‭‭2020‬‬.