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روسيا تكشف أسعار لقاحاتها ضد فيروس كورونا المستجد

لقاح روسيا كوفيفاك
لقاح كوفيفاك الروسي
لقاح كورونا

روسيا تكشف أسعار لقاحاتها ضد فيروس كورونا المستجد

شراء اللقاحات يتم وفق الأسعار المسجلة في الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة التجارة والصناعة الروسية إن أسعار اللقاحات ضد فيروس كورونا المسجلة في روسيا متشابهة تقريبا.

ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن تصريح للوزارة أن سعر جرعة واحدة من لقاح "أبيفاك كورونا" يبلغ 842 روبلا (نحو 11,5 دولار) فيما يبلغ سعر اللقاح "كوفيفاك" 866 روبلا، وسعر لقاح "سبوتنيك " 866,81 روبل.

وأشارت الوزارة إلى أن شراء اللقاحات يتم وفق هذه الأسعار المسجلة في الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار، ومع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الإنتاجية للمصانع الروسية.

وفي أبريل الماضي أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة توصله إلى اتفاق مع إحدى أكبر شركات الأدوية في الصين، لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في هذا البلد.

وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان أن الاتفاق المبرم بينه وشركة Hualan Biological Bacterin (التابعة لشركة Hualan Biological Engineering) يقضي بإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي في الصين سنويا.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الكميات تكفي لتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بأول لقاح ضد كورونا تم تسجيله على مستوى العالم، لافتا إلى سعي الجانبين الروسي والصيني نحو إقامة تعاون طويل الأمد بهذا الصدد.

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