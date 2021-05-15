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ستاندرد أند بورز: المخاطر الأمنية تضغط على ميزان مدفوعات إسرائيل

Israeli police run near the scene where a rocket launched from the Gaza Strip landed, in Ashkelon, southern Israel May 11, 2021. REUTERS/Nir Elias
شرطي إسرائيلي يركض بعد سقوط صاروخ في عسقلان
اقتصاد

ستاندرد أند بورز: المخاطر الأمنية تضغط على ميزان مدفوعات إسرائيل

الضغوط قد تتزايد على التصنيف إذا طال أمد المخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بالصراع الدائر حاليا

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دبي - العربية.نت

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أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية الجمعة تصنيفها السيادي لإسرائيل البالغ (‭‭AA-/A-1+‬‬) وأبقت على نظرتها المستقبلية "مستقرة".

ومع تنامي المخاطر الأمنية والسياسية في الأيام القليلة الماضية، قالت الوكالة إن "الضغوط قد تتزايد على التصنيف إذا طال أمد المخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بالصراع الدائر حاليا، بما يؤثر على الاقتصاد والوضع المالي وميزان المدفوعات" بحسب "رويترز".

واعتبرت أن برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 الفعال والسريع، والأداء القوي لقطاع التكنولوجيا، وارتفاع صادرات الغاز، سيعززون نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي ليبلغ 5%، حسبما ذكرت ستاندرد أند بورز.

أعادت إسرائيل فتح اقتصادها بعد توزيع اللقاحات وثلاثة إغلاقات شاملة، لكنها ما زالت تعيش أزمة سياسية إثر أربعة انتخابات عامة غير حاسمة في غضون عامين.

كان وزير الصحة الإسرائيلي قال في 25 مارس إن أكثر من نصف السكان تلقوا جرعات لقاح كوفيد-19.

وقالت ستاندرد أند بورز إن الضبابية السياسية الكثيفة لم تؤثر حتى الآن على الاقتصاد الإسرائيلي.

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